Школьница отдала мошенникам украшения и деньги на 3 млн рублей «для проверки»
В Москве 16-летняя школьница стала жертвой аферистов, отдав им деньги и драгоценности на общую сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Злоумышленники убедили девушку, что все сбережения необходимо отдать «для проверки». Сначала с ней связался якобы сотрудник службы доставки и попросил продиктовать код из СМС. Затем к махинациям подключились «представители госструктур», которые заявили, что личный кабинет подростка взломали, а курьеры на самом деле были мошенниками.
Под предлогом «проверки» мошенники убедили школьницу вынести из дома все наличные и украшения. Девушка собрала имущество и передала его приехавшему курьеру.
Вскоре после этого полицейские задержали 26-летнего подозреваемого в другом районе Москвы. К тому моменту он уже успел передать похищенное подельникам. Молодой человек признался, что ему пообещали денежное вознаграждение, а «работу» он нашел в мессенджере.
Мужчину арестовали, его сообщников продолжают разыскивать.
