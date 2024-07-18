Школьница из Омской области задолжала налоговой более 700 тысяч рублей

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Более 700 тысяч рублей должна приставам восьмилетняя школьница из Омской области. Об этом сообщает Baza, ссылаясь на письмо Минцифры, адресованное ФССП. Министерство проверило «Госуслуги», не найдя там никаких ошибок.
Лицевой счет ребенка указан правильно, поэтому ошиблись именно приставы. Одна из причин — путаница в страховом номере. К слову, долг, выставленный ребенку, уже отменили, однако это не исправило положения, поскольку есть начисления долги от других управлений ФССП.
Долги увидела мать девочки. Введя СНИЛС на портале госуслуг, она увидела задолженность практически в миллион рублей. Причем оформлены долги были на разных людей, с разными фамилиями, в разных регионах России.
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Никита Кротов