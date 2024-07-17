Приставы возбудили производство против Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 млн

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей. Об этом со сслыкой на Банк данных исполнительных производств сообщают РИА Новости. Указано, что приставы намерены взыскать 11 352 875 рублей.
По данным издания, во вторник сообщалось, что общий долг по налогам у Ивлеевой достиг 20,937 миллиона рублей, а ФНС требует остановить операции по счетам ее ИП в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке.
Отмечается, что ООО «Коленки пчелы», учредителем которого является также Ивлеева, погасила долг по налогу на прибыль с 1,3 млн до 442 тысяч рублей, а долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью.
Ранее сообщалось, что долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое, сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей.
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Отмечается, что ООО «Коленки пчелы», учредителем которого является также Ивлеева, погасила долг по налогу на прибыль с 1,3 млн до 442 тысяч рублей, а долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью.
Ранее сообщалось, что долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое, сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей.
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Данил Пономарев