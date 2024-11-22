Школьница из Тольятти изучила уголовный кодекс перед расправой над сёстрами

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Школьница из Тольятти перед расправой над сёстрами внимательно изучила уголовный кодекс и выяснила, что не понесёт ответственность за преступление из-за несовершеннолетия. Об этом сообщает «Lenta.ru».
Отмечается, что 13-летняя девочка выпила алкоголь перед совершением преступления, чтобы снизить волнение. Расправу над младшими сёстрами она совершила ножом, а тела бросила на балконе.
Перед убийством школьница изучила уголовный кодекс и поняла, что из-за того, что ей мало лет, ей не грозит тюремное заключение.
Напомним, что девочка нанесла множественные ножевые ранения своим младшим сёстрам, пока родителей не было дома. Причиной такого поступка стало неприятие примирения матери с отчимом, который часто избивал супругу. Девочку задержали и поместили в специальное учреждение.
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Перед убийством школьница изучила уголовный кодекс и поняла, что из-за того, что ей мало лет, ей не грозит тюремное заключение.
Напомним, что девочка нанесла множественные ножевые ранения своим младшим сёстрам, пока родителей не было дома. Причиной такого поступка стало неприятие примирения матери с отчимом, который часто избивал супругу. Девочку задержали и поместили в специальное учреждение.
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Анастасия Чинкова