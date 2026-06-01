SHOT: Тело пропавшего сапбордиста нашли в Омске спустя неделю

Тело пропавшего сапбордиста нашли в Омске спустя неделю
В Омске спустя неделю поисков нашли тело пропавшего сапбордиста. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Погибшим оказался 40-летний Анатолий — его обнаружили в районе посёлка Николаевка, в затоне реки Иртыш. Это буквально в нескольких метрах от места, где 30 мая нашли его 43-летнюю возлюбленную Ольгу. Рядом с женщиной лежали два сапборда.
Пара отправилась в небольшое путешествие на сапах 25 мая, планируя вернуться через день-два. Уже 27 мая обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились в полицию.
Спасатели отмечают, что в мае Иртыш особенно коварен для сапбордистов — сильное течение, водовороты и ледяная вода. При этом оба были опытными спортсменами, вели активный образ жизни и прошлым летом успешно преодолели на сапбордах 30 километров по той же реке.
