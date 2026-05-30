Стало известно о завершении поисков пропавших на Иртыше сапбордистов
В Омской области спасатели и следователи нашли тела двух сапбордистов. Пропавшие 25 мая вышли на реку Иртыш и не вернулись. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Сообщается, что труп 40-летнего Анатолия Бойко обнаружили в районе омского посёлка Николаевка. Этот участок реки находится недалеко от места, где пара начала заплыв. Сотрудники СК по Омской области добавили, что рядом нашли и тело сожительницы погибшего — 43-летней Ольги Симочкиной.
Следствие установило следующую картину: днём 25 мая пара отправилась из Омска в сторону реки Иртыш кататься на сапах. Родственники не дождались их возвращения и спустя два дня, 27 мая, заявили об их исчезновении. Поиски продолжались несколько дней, пока вода не подняла тела.
Отмечается, что в мае река Иртыш представляет серьёзную опасность: сильное течение, водовороты и ледяная вода. Следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай на воде.
