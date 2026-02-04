Достижения.рф

Mash: Школьница облила бензином и подожгла одноклассника в Красноярске

Фото: istockphoto/yogesh_more

Восьмиклассница принесла в школьный туалет бутылку с бензином, облила одноклассника и подожгла его.



Как пишет Mash, позже в её рюкзаке обнаружили молоток. Инцидент произошел в красноярской школе №153. Огонь потушили сотрудники школы.

У подростка зафиксировали ожоги спины, лица и конечностей второй-третьей степени. Площадь поражения — не менее 30% тела, одежда полностью сгорела. Сейчас, по предварительной информации, угрозы жизни нет, ему оказывают медицинскую помощь.

Девочку задержали на месте. Правоохранители в настоящее время выясняют все детали.

Никита Кротов

