Mash: Школьница облила бензином и подожгла одноклассника в Красноярске
Восьмиклассница принесла в школьный туалет бутылку с бензином, облила одноклассника и подожгла его.
Как пишет Mash, позже в её рюкзаке обнаружили молоток. Инцидент произошел в красноярской школе №153. Огонь потушили сотрудники школы.
У подростка зафиксировали ожоги спины, лица и конечностей второй-третьей степени. Площадь поражения — не менее 30% тела, одежда полностью сгорела. Сейчас, по предварительной информации, угрозы жизни нет, ему оказывают медицинскую помощь.
Девочку задержали на месте. Правоохранители в настоящее время выясняют все детали.
Читайте также: