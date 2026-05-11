В Барнауле мужчина сорвался с высоты четвертого этажа, перелезая через балкон

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Барнауле мужчина погиб, сорвавшись с четвёртого этажа при попытке перелезть через балконное ограждение. Об этом информирует МАКС «Инцидент Барнаул».



Трагедия произошла 8 мая в доме на улице Георгия Исакова. Как рассказали очевидцы, пострадавший решил перебраться через балкон, поставил ногу на оконную створку, используя её как опору, однако в какой-то момент окно неожиданно захлопнулось.

Мужчина потерял равновесие и рухнул вниз. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его.

Обстоятельства произошедшего выясняются.


Никита Кротов

