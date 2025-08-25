В Австралии врач следил за коллегами в туалетах через камеры видеонаблюдения

25 августа 2025, 21:24

В Австралии врач снял 460 женщин-коллег в туалетах через камеры видеонаблюдения

Фото: istockphoto/SCM Jeans

В Мельбурне (штат Виктория) продолжается судебное разбирательство в отношении хирурга Райана Чо, которого обвиняют в установке скрытых видеокамер в женских туалетах нескольких больниц и незаконной съёмке коллег. По данным News.com.au, за четыре года врач снял порядка 460 сотрудников.