В Австралии врач следил за коллегами в туалетах через камеры видеонаблюдения
В Мельбурне (штат Виктория) продолжается судебное разбирательство в отношении хирурга Райана Чо, которого обвиняют в установке скрытых видеокамер в женских туалетах нескольких больниц и незаконной съёмке коллег. По данным News.com.au, за четыре года врач снял порядка 460 сотрудников.
Чо был впервые задержан 10 июля, когда работники Austin Hospital обнаружили на его телефоне запись, сделанную в туалете. Суды и следователи извлекли из устройства трёхчасовой ролик, в котором видно, как врач устанавливает камеру, а затем пять сотрудниц используют туалет, не подозревая о слежке. 25 июля ему предъявили шесть новых обвинений, а позже на его ноутбуке нашли ещё около 4,5 тысячи изображений и видеозаписей интимного характера, упорядоченных и снабжённых пометками. Следствие установило, что материалы датируются периодом 2021–2025 годов и были сняты в трёх мельбурнских больницах; в описаниях файлов подозреваемый, по данным следствия, указал не менее 460 имён.
Кроме того, на ноутбуке обнаружили ещё 5 222 файла в папке «Другое», снятых в жилом помещении. Следователи отмечают, что пока не нашли доказательств распространения этих записей. 20 августа Чо предъявили дополнительные 127 обвинений по статье о преследовании с использованием оптических средств наблюдения.
Несмотря на серьёзность обвинений, суд решил не помещать врача под стражу, сочтя, что он не представляет немедленной угрозы для общества. Следующее заседание назначено на ноябрь; до этого Чо будет находиться под домашним надзором, с ограничениями на выход из дома в ночное время и запретом пользоваться любыми устройствами для записи.
