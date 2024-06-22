Арестовали петербуржца, вывесившего из окна 13-го этажа двухлетнюю падчерицу

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Петербуржца, которого обвиняют в покушении на убийство двухлетнего ребенка, отправил под арест Невский суд города. Об этом сообщила пресс-служба судов.
Следователи считают, что Николай Рудавин, поссорившись с сожительницей, схватил за ноги свою падчерицу, а затем вывесил ее вниз головой с 13-ого этажа. По материалам уголовного дела, мать смогла уговорить Рудавина отпустить девочку, поэтому он не довел начатое до конца.
Спустя некоторое время злоумышленник снова сделал то же самое, а женщине снова удалось уговорить его. Рудавин будет под стражей до 19 августа включительно.
Ранее сообщалось, что отца, который зарезал своего сына в Петербурге, отправили на принудительное лечение. Подробности в материале «Радио 1».
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Спустя некоторое время злоумышленник снова сделал то же самое, а женщине снова удалось уговорить его. Рудавин будет под стражей до 19 августа включительно.
Ранее сообщалось, что отца, который зарезал своего сына в Петербурге, отправили на принудительное лечение. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов