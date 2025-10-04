Достижения.рф

Школьница погибла в Свердловской области после ссоры с молодым человеком

16-летняя школьница выпала с 9 этажа в Свердловской области
Фото: istockphoto/Motortion

Минувшей ночью в посёлке Буланаш Свердловской области из окна девятого этажа выпала 16‑летняя школьница. Об этом пишут «Егоршинские вести».



Девочку доставили в реанимацию Артемовской больницы, однако утром ее не стало.

По данным издания, Алина (имя изменено) приехала в гости к бабушке из Екатеринбурга и встретилась с компанией сверстников — подростки распивали алкоголь.

Позже между ними возникла ссора на почве ревности, в результате чего девятиклассница выпала из окна многоэтажного дома.

Правоохранители отказались комментировать ситуацию.

