Школьница погибла в Свердловской области после ссоры с молодым человеком

16-летняя школьница выпала с 9 этажа в Свердловской области
Минувшей ночью в посёлке Буланаш Свердловской области из окна девятого этажа выпала 16‑летняя школьница. Об этом пишут «Егоршинские вести».
Девочку доставили в реанимацию Артемовской больницы, однако утром ее не стало.
По данным издания, Алина (имя изменено) приехала в гости к бабушке из Екатеринбурга и встретилась с компанией сверстников — подростки распивали алкоголь.
Позже между ними возникла ссора на почве ревности, в результате чего девятиклассница выпала из окна многоэтажного дома.
Правоохранители отказались комментировать ситуацию.
