Уфимец стал отцом после вазэктомии и получил компенсацию в 100 тысяч рублей
Многодетный житель Уфы вновь стал отцом после медицинской стерилизации. У него уже есть четверо детей, он решил сделать вазэктомию. Однако вскоре после операции его жена забеременела в пятый раз. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Медики объяснили это «плодовитостью клиента» и предложили вернуть деньги за услугу. Мужчина обратился с иском о выплате 5 420 000 рублей. Суд удовлетворил его требования частично, вернув стоимость услуги и добавив неустойку — всего 100 тысяч рублей. Адвокат уфимца заявил о намерении продолжить судебные разбирательства с клиникой.
