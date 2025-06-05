В Италии по ошибке кремировали тело молдавского рабочего
Сотрудники морга в итальянском городе Турин перепутали умерших и случайно отправили на кремацию тело 56-летнего рабочего из Молдавии. Об этом сообщает газета Stampa.
Трагическое недоразумение случилось ещё в ноябре 2023 года, однако предметом юридического разбирательства оно стало лишь сейчас. Тогда двое сыновей мужчины приехали за его телом, чтобы увезти на родину и похоронить, однако обнаружили пропажу. Выяснилось, что его прах развеяла другая семья, не подозревавшая о подмене.
Виновниками стали две сотрудницы морга, которые должны были передать на кремацию румына, но перепутали его с лежащим по соседству молдаванином. Заметив ошибку, они уведомили о ней руководство и понесли дисциплинарное наказание.
Местную прокуратуру уведомили о случившемся, однако она не нашла в действиях женщин состава преступления.
Спустя долгое время родственники мужчины всё же решили добиться компенсации у городского управления здравоохранения. Пострадавшие через адвоката хотят отсудить 12 тысяч евро.
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