В Саратовской области при падении и возгорании самолета пострадал пилот
Легкомоторный самолет разбился в Ершовом районе Саратовской области. Об этом сообщил начальник управления безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел вечером этого четверга, 5 июня в 17:30. По предварительным данным, пилот задел линию электропередачи, после чего воздушное судно рухнуло на поле и загорелось. В настоящее время пострадавший с различными травмами находится в больнице. Состояние пациента оценивают как тяжелое.
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, на месте работают экстренные службы. Другие подробности уточняются.
Перед этим сообщалось, что на борту самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Якутск, произошло возгорание и сильное задымление.
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