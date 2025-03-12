Школьница скончалась от неизвестного вируса в Омске

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В Омске ученица девятого класса школы №144 умерла от неизвестного вируса, пишет Shot.
По данным канала, 15-летняя девочка заболела 3 марта, у нее поднялась температура до 38,4, которая продержалась несколько дней. Тогда родители пошли с ребенком к врачу, который назначил лечение.
Однако через два дня у подростка температура снизилась до 34,7. Мать вызвала скорую помощь. Врачи приехали, осмотрели девочку и уехали. На следующий день состояние школьницы начало ухудшаться. У нее началась рвота, несколько часов спустя она умерла.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в этом обвиняют врачей, которые назначили неправильное лечение.
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Однако через два дня у подростка температура снизилась до 34,7. Мать вызвала скорую помощь. Врачи приехали, осмотрели девочку и уехали. На следующий день состояние школьницы начало ухудшаться. У нее началась рвота, несколько часов спустя она умерла.
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в этом обвиняют врачей, которые назначили неправильное лечение.
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Элина Позднякова