В Приморском крае тигр загрыз лесничего-депутата

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Лесничий погиб вечером 11 марта в Красноармейском районе от нападения тигра, сообщила Единая дежурная диспетчерская служба округа в комментарии Новостям VL.ru.
Зверь подкрался сзади во время обхода в Пихтовом лесничестве, в 20 километрах от села Глубинное, и загрыз мужчину. На место выехали полиция и охотнадзор, чтобы разобраться в случившемся и найти хищника.
Министерство лесного хозяйства Приморья уточнило, что погибший работал в КГКУ «Примлес» с 1996 года, а в момент трагедии был с помощником в тайге.
Лесничий занимал должность участкового лесничего и с 2020 года был депутатом в Измайлихинском поселении. Причины нападения пока не ясны, поиски тигра идут с использованием спецсредств.
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Министерство лесного хозяйства Приморья уточнило, что погибший работал в КГКУ «Примлес» с 1996 года, а в момент трагедии был с помощником в тайге.
Лесничий занимал должность участкового лесничего и с 2020 года был депутатом в Измайлихинском поселении. Причины нападения пока не ясны, поиски тигра идут с использованием спецсредств.
«В дежурную часть МО МВД России «Дальнереченский» поступило сообщение представителя Приморского лесничества о том, что в Красноармейском округе в лесном массиве в 20 километрах от села Глубинное тигр напал на 55-летнего участкового лесничего, который проводил плановое обследование лесозаготовительного участка. (...) Изъяты следы тигра», – сообщила пресс-служба полиции Приморья.Читайте также:
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Мария Моисеева