Школьница сломала челюсть на тренировочных петлях
Девочка сломала челюсть во время занятий на спортивных петлях. Об этом сообщили в пресс-службе Семилукского районного суда, в который обратился отец пострадавшей.
В начале сентября 2025 года родитель купил через интернет-магазин подвесные петли для тренировок за 1 712 рублей. В описании товара говорилось, что конструкция выдерживает нагрузку до 250 кг и имеет гарантию на 12 месяцев.
Мужчина утверждает, что они с дочерью пользовались петлями в соответствии с инструкцией. Но 15 января 2026 года произошло непредвиденное: металлический карабин сломался и отделился, что привело к падению девочки. В результате она получила сложный тройной перелом нижней челюсти, а также рваные раны на губах и подбородке.
