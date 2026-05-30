Мощнейший взрыв тяжелой ракеты нанёс серьёзный ущерб космодрому в США

30 мая 2026, 01:50

Мощный взрыв ракеты New Glenn нанёс серьёзный ущерб космодрому на мысе Канаверал в США

Фото: iStock/koyu

Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin нанёс серьёзный ущерб космодрому на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).





Инцидент произошёл во время испытаний на американской стартовой площадке. Над территорией зафиксировали огромный огненный шар. Снимки, сделанные с высоты, запечатлели груды искореженных обломков на земле — из строений уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.



