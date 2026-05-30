Мощнейший взрыв тяжелой ракеты нанёс серьёзный ущерб космодрому в США

Мощный взрыв ракеты New Glenn нанёс серьёзный ущерб космодрому на мысе Канаверал в США
Взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin нанёс серьёзный ущерб космодрому на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Инцидент произошёл во время испытаний на американской стартовой площадке. Над территорией зафиксировали огромный огненный шар. Снимки, сделанные с высоты, запечатлели груды искореженных обломков на земле — из строений уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.
Случившееся «сильно ударило» по репутации Blue Origin, подчеркивается в публикации. Месяцем ранее уже приостанавливали запуск ракет той же серии из-за неполадок в двигателе. Тогда компании так и не удалось вывести спутник на правильную орбиту.
Администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман уточнил, что NASA совместно с партнёрами проведёт тщательное расследование инцидента. Специалисты оценят влияние происшествия на иные планируемые операции и на возможное возобновление запусков ракет.
