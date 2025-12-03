Достижения.рф

Школьница ударила мать ножом в голову из-за домашнего задания в Кемеровской области

SHOT: школьница убила мать из-за домашнего задания в Прокопьевске
Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

В Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать из-за требований по выполнению домашнего задания и запрета гулять с парнем.



По информации SHOT, девочка разработала план расправы вместе со своим 16-летним бойфрендом. Согласно данным, подростки совместно нанесли несколько ударов ножом женщине в область головы.

От полученных травм жертва скончалась на месте. Позже они спрятали тело матери в подвале дома.

Сейчас обоих подростков задержали. Фигуранты не состояли на учете в ПДН. Им назначили психиатрические экспертизы, а следственные органы и прокуратура продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Никита Кротов

