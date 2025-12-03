Школьница ударила мать ножом в голову из-за домашнего задания в Кемеровской области

03 декабря 2025, 11:52

SHOT: школьница убила мать из-за домашнего задания в Прокопьевске

Фото: istockphoto/Makhbubakhon Ismatova

В Прокопьевске Кемеровской области 14-летняя школьница убила свою мать из-за требований по выполнению домашнего задания и запрета гулять с парнем.