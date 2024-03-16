«Могут загреметь лет на 20»: Медведев предупредил «криминальных активистов» с зеленкой

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что все, кто совершает преступления на избирательных участках или рядом с ними, могут быть привлечены к ответственности по статье о госизмене. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
«Все негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее), должны помнить, что они могут быть привлечены к ответственности отнюдь не по статье 141 УК РФ ... Они – предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по статье 275 УК РФ», — написал зампред Совбеза РФ.
Медведев отметил, что преступления такого характера выражают прямое и полное содействие «выродкам, которые сегодня обстреливают российские города». Он также добавил, что все виновные за подобные деяния должны осознавать, что они могут получить срок.
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