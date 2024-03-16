Отец девушки, залившей урну с бюллетенями зелёнкой, прокомментировал её действия

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Отец 20-летней Алины, которая вылила зелёную жидкость в урну с заполненными бюллетенями на избирательном участке в Москве, прокомментировал поведение дочери.
Он рассказал агентству «Регнум», что дочь предупредила семью о своём намерении пойти голосовать, но не уточнила, что собирается устроить на участке.
Мужчина отметил, что увидел видеозаписи и после этого уже не смог дозвониться до дочери. Он подчеркнул, что пятницу, 15 марта, у неё была полная запись на работе, уточнив, что девушка – мастер маникюра.
Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла призвал ужесточить наказание за такие деяния. По его словам, в настоящее время Алине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, скорее всего, она отделается штрафом и лёгким испугом.
Политолог же предлагает добиться «непропорционально жестокой» реакции государства на такие инциденты. Перла сначала предложил посадить правонарушительницу на 25 лет, а затем выступил за пожизненное лишение свободы и возрождение смертной казни для таких преступников.
В заключение Перла назвал этот поступок девушки изменой Родине.
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Мужчина отметил, что увидел видеозаписи и после этого уже не смог дозвониться до дочери. Он подчеркнул, что пятницу, 15 марта, у неё была полная запись на работе, уточнив, что девушка – мастер маникюра.
«Ну что она, дура, что ли? Ну как такое можно было сделать?!», – сокрушился отец.При этом её сестра Наиля убеждена, что девушка стала жертвой телефонных мошенников, поскольку «она не могла сама на это пойти».
Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла призвал ужесточить наказание за такие деяния. По его словам, в настоящее время Алине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, скорее всего, она отделается штрафом и лёгким испугом.
Политолог же предлагает добиться «непропорционально жестокой» реакции государства на такие инциденты. Перла сначала предложил посадить правонарушительницу на 25 лет, а затем выступил за пожизненное лишение свободы и возрождение смертной казни для таких преступников.
В заключение Перла назвал этот поступок девушки изменой Родине.
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Анастасия Чинкова