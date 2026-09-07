В Башкортостане пенсионеру дали 16 лет за сожженную заживо тещу

07 сентября 2026, 11:42

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Башкортостане назначил 67-летнему мужчине 16 лет колонии строгого режима за смерть 86-летней тещи и поджог супруги. По версии следствия, конфликт в семье произошел после того, как пенсионер вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.