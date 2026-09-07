В Башкортостане пенсионеру дали 16 лет за сожженную заживо тещу
Суд в Башкортостане назначил 67-летнему мужчине 16 лет колонии строгого режима за смерть 86-летней тещи и поджог супруги. По версии следствия, конфликт в семье произошел после того, как пенсионер вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Жена мужчины высказала ему претензии из-за пристрастия к спиртному. Женщина содержала семью и ухаживала за своей парализованной матерью.
Во время ссоры пенсионер облил супругу горючей жидкостью и поджег ее зажигалкой. Огонь быстро охватил дом. Пожилая женщина, прикованная к постели, не смогла выбраться из здания и погибла от удушья. Супругу осужденного госпитализировали с ожогами. Ей потребовалось длительное лечение.
На заседании мужчина заявил, что любил жену и ее мать, и выразил раскаяние. Государственный обвинитель просил суд отправить его в колонию на 22 года.
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