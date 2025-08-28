Школьница в одиночку уехала в Лондон и пропала без вести
В столице Великобритании пропала без вести 15-летняя школьница Алексис, которая приехала одна из Нортгемптона вечером 15 августа. Об этом сообщает издание The Sun.
По данным полиции, девушка посетила несколько известных достопримечательностей, включая Мраморную арку, Лестер-сквер и аэропорт Хитроу с его окрестностями. Однако затем её следы потерялись.
Последний раз Алексис видели 23 августа в районе Тоттенхэм-Корт-роуд. В настоящее время правоохранительные органы установили маршрут передвижения девушки, но дальнейшее её местонахождение остаётся неизвестным. Также уточняется, была ли она одна или в компании.
Расследование продолжается.
