Стала известна судьба четырех жителей Сахалина, пропавших пять дней назад в лесу
Сотрудники МЧС нашли четырех человек, которые заблудились в лесном массиве на Сахалине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пять дней назад группа отправилась в лес для сбора дикоросов и потерялась в районе горы Вайда. Так как они не вышли на связь в назначенное время, началась поисково-спасательная операция. В ней участвовали 25 спасателей, кинологи и добровольцы. Они обследовали около 12 километров местности. К поискам также привлекли шесть единиц техники, включая беспилотники и вертолет Ми-8.
Пропавших обнаружили с воздуха в районе реки Гульки. Сегодня их выводили из леса.
