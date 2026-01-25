Школьница в Волгограде вышла выбросить мусор и пропала
В Волгограде школьница вышла выкинуть мусор в Кировском районе и не вернулась. Об этом информирует местный портал V1.ru.
Мать 12-летней девочки сообщила, что в 11 часов утра её дочь отправилась к мусорной площадке, которая расположена в минуте ходьбы от их дома. Раньше таких ситуаций не возникало, но в этот раз школьница отсутствовала около получаса. Когда родители начали её искать, выяснилось, что она не взяла с собой ключи.
Девочка имеет инвалидность, поэтому могла отреагировать на что-то и поехать до школы. Она знает, на какой автобус нужно сесть, рассказала женщина. Отец несовершеннолетней также доехал до школы, но там её не оказалось.
Школьница была одета в светлую куртку с мехом и шапку с чёрными ушами. К поискам подключили полицию.
