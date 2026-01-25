Школьница в Волгограде вышла выбросить мусор и пропала

25 января 2026, 18:56

В Волгограде полиция ищет 12-летнюю девочку, пропавшую по пути к мусорным бакам

Фото: iStock/Fedorovekb

В Волгограде школьница вышла выкинуть мусор в Кировском районе и не вернулась. Об этом информирует местный портал V1.ru.