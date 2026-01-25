Подозреваемую в «похищении» юноши в Красноярске могут отправить под арест

25 января 2026, 11:03

В СК Красноярска настаивают на аресте подозреваемой в похищении подростка

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Представители Следственного комитета ходатайствуют об избрании меры пресечения девушке, которую обнаружили в квартире вместе с «похищенным» в Красноярске подростком. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судью.