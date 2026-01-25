Подозреваемую в «похищении» юноши в Красноярске могут отправить под арест
Представители Следственного комитета ходатайствуют об избрании меры пресечения девушке, которую обнаружили в квартире вместе с «похищенным» в Красноярске подростком. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на судью.
Следствие добивается заключения фигурантки дела под стражу. Россиянка оказалась в центре уголовного расследования после похищения сына бизнесмена. Четырнадцатилетний юноша стал жертвой мошенников. Следователи утверждают, что молодой человек вскрыл семейные сейфы и забрал из них три миллиона рублей.
Когда отец вернулся домой и не обнаружил сына, он немедленно обратился в полицию. Ему также начали поступать требования о выкупе.
Позже подростка нашли на съемной квартире в компании 18-летней подозреваемой. Преступники управляли ею дистанционно. Девушке грозит до десяти лет лишения свободы.
