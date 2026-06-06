Школьница забеременела после изнасилования опекуном и его приятелями

06 июня 2026, 15:26

В Нигерии опекун и еще 7 человек насиловали 16-летнюю девушку

Фото: iStock/coehm

16-летняя девушка из Нигерии обратилась в полицию из-за насилия со стороны опекуна и его знакомых. Об этом информирует Chronicle.ng.