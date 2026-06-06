Школьница забеременела после изнасилования опекуном и его приятелями
16-летняя девушка из Нигерии обратилась в полицию из-за насилия со стороны опекуна и его знакомых. Об этом информирует Chronicle.ng.
Пострадавшая поделилась, что мужчина подвергал её насилию каждую ночь, а также часто приглашал к себе знакомых. У опекуна есть жена, но из-за инсульта она не могла помешать происходящему.
Инцидент стал известен, когда насилие в семье заметил местный католический священник и помог девушке сбежать. В больнице выяснилось, что пострадавшая на втором месяце беременности.
Местная жительница обратилась в полицию. Против опекуна завели дело, которое сейчас расследуют. В ходе следствия задержали двух мужчин, остальных продолжают искать.
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