Школьницы получили реальные сроки за растление* девочки в Подмосковье

15 апреля 2026, 01:10

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Семерых школьниц из Подмосковья в возрасте 15–16 лет признали виновными в хулиганстве и совершении действий* сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.





Инцидент произошел 9 декабря 2024 года. По данным правоохранителей, сначала шесть осужденных напали на свою одноклассницу в школьном туалете в городе Котельники. Позднее в тот же день в Люберцах они избили 14‑летнюю знакомую, после чего надругались* над ней.



«Двум школьницам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре и 4,6 года лишения свободы с отбыванием в воспитанной колонии, остальным — в виде 1,6 лет лишения свободы условно», — заявили в СК.