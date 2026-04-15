Школьницы получили реальные сроки за растление* девочки в Подмосковье
Семерых школьниц из Подмосковья в возрасте 15–16 лет признали виновными в хулиганстве и совершении действий* сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел 9 декабря 2024 года. По данным правоохранителей, сначала шесть осужденных напали на свою одноклассницу в школьном туалете в городе Котельники. Позднее в тот же день в Люберцах они избили 14‑летнюю знакомую, после чего надругались* над ней.
«Двум школьницам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком на четыре и 4,6 года лишения свободы с отбыванием в воспитанной колонии, остальным — в виде 1,6 лет лишения свободы условно», — заявили в СК.Напомним, 12 декабря сестра пострадавшей рассказала СМИ, что во время нападения в школе в Котельниках подруга девочки обращалась за помощью к учителям, но те не отреагировали на призывы.