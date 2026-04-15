Пассажирка умерла во время 17-часового перелета в Новую Зеландию
Пассажирка авиарейса из США в Новую Зеландию умерла на борту самолета. Об этом пишет The Sun.
Во время полета, который длится около 17 часов, одной из женщин стало плохо. Бортпроводники незамедлительно оказали ей первую помощь, а к ситуации подключились медики, оказавшиеся среди пассажиров. Несмотря на все предпринятые усилия, спасти женщину не удалось.
После приземления медики зафиксировали смерть пассажирки. В настоящий момент причины ее смерти остаются неизвестными — для их установления потребуется проведение медицинской экспертизы.
Ранее мужчина в инвалидной коляске погиб при посадке на самолет. Родственники мужчины намерены судиться с авиакомпанией.
