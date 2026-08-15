Школьницы уронили еду на её подоконник — одна из них получила перелом носа за это

15 августа 2026, 11:11

В Кемерово женщина избила плоскогубцами двух соседских девочек

Фото: Istock / Aldi Irvan Darmansyah

В Кемерово разгорелся конфликт между соседями, который закончился нападением на двух 12-летних школьниц. По словам родителей пострадавших, женщина пришла к девочкам домой после того, как они случайно уронили еду на её подоконник.