Школьницы уронили еду на её подоконник — одна из них получила перелом носа за это
В Кемерово разгорелся конфликт между соседями, который закончился нападением на двух 12-летних школьниц. По словам родителей пострадавших, женщина пришла к девочкам домой после того, как они случайно уронили еду на её подоконник.
Как рассказала BAZA мама одной из школьниц, девочки находились на балконе и скидывали еду своим друзьям, которые были внизу. В какой-то момент еда попала на окно соседки. Судя по всему, этого оказалось достаточно, чтобы женщина решила самостоятельно разобраться с детьми.
Сначала Кристина, как утверждают родители, потребовала у младшего брата одной из девочек ключи от квартиры. Однако попасть внутрь сразу не получилось: перепуганные дети закрылись изнутри и держали щеколду.
После этого женщина якобы вооружилась плоскогубцами и смогла открыть дверь. Взрослых дома в этот момент не было, поэтому защитить детей было некому.
По словам родителей, сначала женщина стала избивать школьниц руками, а затем пустила в ход плоскогубцы. В результате обе девочки получили травмы.
Одной из школьниц диагностировали перелом носа — ей потребовалась операция. У второй девочки оказалась рассечена область над бровью.
Родители пострадавших обратились в полицию и написали заявление на соседку. Однако, по их словам, женщину пока лишь опросили, после чего отпустили.
Сейчас родители девочек добиваются разбирательства и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Правоохранителям предстоит установить, что именно произошло в квартире и какие последствия для напавшей могут наступить.
Читайте также: