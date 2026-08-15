Подростки закидали камнями женщину-инвалида в Приморье

15 августа 2026, 10:41

В Приморском крае двое несовершеннолетних напали с камнями на женщину-инвалида

Фото: Istock / vohungkha

В городе Артём Приморского края произошёл инцидент с нападением на женщину с ограниченными возможностями. По предварительным данным, на неё набросились двое несовершеннолетних. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.