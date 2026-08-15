Подростки закидали камнями женщину-инвалида в Приморье
В городе Артём Приморского края произошёл инцидент с нападением на женщину с ограниченными возможностями. По предварительным данным, на неё набросились двое несовершеннолетних. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
На кадрах с места происшествия видно, как один из подростков подбегает к женщине и бросает в неё крупный камень. Что именно стало причиной конфликта и почему несовершеннолетние решили напасть на пострадавшую, пока не сообщается.
По предварительной информации, женщина получила травмы, после нападения ей потребовалась помощь медиков. Информация о характере и степени тяжести повреждений уточняется.
Правоохранители начали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности и роль каждого из подростков в инциденте. По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Также специалисты выяснят, будут ли привлечены к ответственности родители несовершеннолетних.
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