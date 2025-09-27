Достижения.рф

На юго-востоке Москвы легковушка столкнулась с каршерингом, есть пострадавшие

Фото: iStock/GummyBone

На юго-востоке Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга и легковой машины. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».



В материале отмечается, что ДТП случилось на Люблинской улице. На место аварии незамедлительно прибыли экстренные службы, включая медиков, сотрудников ГАИ и правоохранительных органов.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о погибших не поступало.



В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось, что в цеху промышленного предприятия в Ревде двое рабочих пострадали из-за вытекшего раскалённого металла.

Один мужчина получил ожоги порядка 90% поверхности тела, его доставили в реанимацию, второму оказали помощь на месте, он отказался от госпитализации.

Мария Моисеева

