На юго-востоке Москвы легковушка столкнулась с каршерингом, есть пострадавшие
На юго-востоке Москвы произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля каршеринга и легковой машины. Кадры инцидента опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В материале отмечается, что ДТП случилось на Люблинской улице. На место аварии незамедлительно прибыли экстренные службы, включая медиков, сотрудников ГАИ и правоохранительных органов.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информации о погибших не поступало.
В настоящее время выясняются обстоятельства столкновения.
