Подростки похитили студента в Благовещенске и потребовали у него 100 тысяч рублей
В Благовещенске группа подростков похитила 16-летнего студента. Они требовали от него 100 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы.
Всего злоумышленников было трое (2007-2008 годов рождения). Они силой затащили жертву в автомобиль и вывезли в отдаленный район города. Затем стали угрожать юноше жестоким избиением, если тот не будет слушаться и не найдет деньги.
Часть требуемой суммы пострадавший занял у друга, и вымогатели добились своего.
После обращения родителей студента в полицию всех подозреваемых быстро задержали. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела, а сами подростки помещены в СИЗО.
В ходе расследования выяснилось, что это не первое правонарушение молодых людей — подозреваемые также причастны к незаконному денежному обороту через банковские карты.