Подростки похитили студента в Благовещенске и потребовали у него 100 тысяч рублей

27 сентября 2025, 05:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Благовещенске группа подростков похитила 16-летнего студента. Они требовали от него 100 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash со ссылкой на правоохранительные органы.





Всего злоумышленников было трое (2007-2008 годов рождения). Они силой затащили жертву в автомобиль и вывезли в отдаленный район города. Затем стали угрожать юноше жестоким избиением, если тот не будет слушаться и не найдет деньги.



Часть требуемой суммы пострадавший занял у друга, и вымогатели добились своего.



