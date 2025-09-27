Достижения.рф

Мошенники выманили у московского пенсионера почти 85 миллионов рублей

РИА Новости: В Москве пенсионер отдал мошенникам более 84,5 млн рублей за полгода
Московский пенсионер на протяжении полугода передавал денежные средства курьерам телефонных мошенников. За все это время аферисты украли у мужчины 84,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.



78-летний пенсионер рассказал полиции, что с апреля по сентябрь с ним через Telegram связывался неизвестный. Сначала собеседник представлялся сотрудником ФСБ, а затем — работником Центрального банка России.

Злоумышленник убедил пенсионера передавать свои сбережения курьерам под предлогом «обеспечения сохранности денег». Москвич выполнял указания мошенников в течение шести месяцев и регулярно передавал им крупные суммы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

