Мошенники выманили у московского пенсионера почти 85 миллионов рублей

27 сентября 2025, 05:30

РИА Новости: В Москве пенсионер отдал мошенникам более 84,5 млн рублей за полгода

Фото: iStock/blinow61

Московский пенсионер на протяжении полугода передавал денежные средства курьерам телефонных мошенников. За все это время аферисты украли у мужчины 84,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.