Мошенники выманили у московского пенсионера почти 85 миллионов рублей
Московский пенсионер на протяжении полугода передавал денежные средства курьерам телефонных мошенников. За все это время аферисты украли у мужчины 84,5 миллиона рублей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
78-летний пенсионер рассказал полиции, что с апреля по сентябрь с ним через Telegram связывался неизвестный. Сначала собеседник представлялся сотрудником ФСБ, а затем — работником Центрального банка России.
Злоумышленник убедил пенсионера передавать свои сбережения курьерам под предлогом «обеспечения сохранности денег». Москвич выполнял указания мошенников в течение шести месяцев и регулярно передавал им крупные суммы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
