Школьницу избили из-за юноши в Кировской области
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту инцидента с избиением несовершеннолетней в Кировской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
По указанному факту следственные органы организовали доследственную проверку по признакам состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ о хулиганстве. Руководитель ведомства поручил представить ему промежуточные результаты проводимых мероприятий.
Инцидент произошел на территории, прилегающей к дому культуры. По предварительным данным, группа подростков напала на школьницу: одна из девушек нанесла потерпевшей удары. Нападавшие скрылись с места происшествия. Очевидец зафиксировал случившееся на видео.
По неофициальной информации, причиной конфликта могли стать личные неприязненные отношения: предполагается, что молодой человек одной из агрессорш проявил внимание к пострадавшей. В свою очередь, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что после нападения школьница потеряла сознание. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней.
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