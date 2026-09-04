Школьницу избили из-за юноши в Кировской области

04 сентября 2026, 23:28

Бастрыкину доложат по делу об избиении школьницы из-за юноши в Кировской области

Фото: медиасток.рф

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки по факту инцидента с избиением несовершеннолетней в Кировской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.