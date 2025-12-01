В ОАЭ нашли тела криптобизнесмена Романа Новака и его супруги
Тело Романа Новака и его супруги Анны обнаружили в пустыне в Объединённых Арабских Эмиратах две недели назад. Об этом сообщает «МК».
В начале ноября уже появлялась информация об обнаружении их останков, но тогда эти сведения не подтвердились. Родственники заявили об исчезновении пары сразу, после чего начались поиски.
Следствие считает, что преступники похитили Новака и его жену, чтобы вымогать деньги. Не получив желаемой суммы, они убили обоих. Правоохранительные органы вскоре задержали подозреваемых и экстрадировали их в Санкт-Петербург.
Роман Новак ранее привлекал внимание СМИ и правоохранителей. По предварительной информации, перед исчезновением он похитил около 500 миллионов долларов, которые инвесторы вложили в развитие его бизнеса. После гибели родителей их дети остались в Дубае. Отец Анны прилетел за ними и забрал внуков домой.
