Школьницу держали в рабстве и насиловали в течение двух лет
В Индии полиция разыскивает мужчин, которые заманили к себе 15-летнюю девушку и совершили против неё несколько преступлений. Об этом сообщает The Hans India.
Пострадавшая искала труд за деньги, потому что её мать нуждалась в дорогостоящих лекарствах. Незнакомцы пообещали ей работу, но вместо этого вывезли школьницу в другой штат, где продали отцу и сыну.
В течение трёх месяцев злоумышленники удерживали несовершеннолетнюю в доме и неоднократно насиловали её группой. Затем они перепродали девушку другому мужчине. После этого насилие продолжилось, но уже с участием нового «владельца» и его друзей.
Только спустя два года пострадавшая смогла сбежать и обратиться в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не спешили помогать ей и выдали билет, чтобы она могла уехать домой. Лишь после заявления в полицию в родном городе девушки стражи порядка начали расследование.
