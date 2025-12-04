Дочь экс-губернатора оказалась соучредителем скандального «элитного» рехаба
Соучредителем центра «Антонов Pro» является Елена Власова. Её отец раньше возглавлял администрацию Владимирской области. Центр позиционируется как реабилитационный. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Установлено, что Елена Власова работала в центре психологом. Она заявляла, что корректирует пищевое поведение и работает с подростками. 3 декабря правоохранители задержали второго основателя центра — 41-летнего Максима Антонова. Ранее он и его супруга вернулись из Таиланда, где проводили отпуск.
Накануне Антонов публично высказывался в поддержку Анны Хоботовой, которую обвиняют в организации центра с жестокими методами воздействия на подростков. Он называл эти методы не насилием, а обучением и восстановлением социальных навыков.
Ранее стало известно, что блогеры-близнецы Кутовые лечились в центре задержанного бизнесмена.
