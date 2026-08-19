Школьницу силой посадили в лодку и изнасиловали
Суд в Бангладеш приговорил троих мужчин к тюремных срокам за изнасилование школьницы. Об этом сообщает Express со ссылкой на местные СМИ.
В день инцидента девятиклассница общалась по телефону с одним из фигурантов, после чего приехала к нему на встречу. На месте ее уже ждали сам молодой человек и двое его знакомых в возрасте 26 и 36 лет.
Они силой посадили школьницу в лодку, отвезли в уединенное место и надругались над ней. В процессе мужчины угрожали несовершеннолетней и снимали происходящее на видео. Когда состояние девушки ухудшилось, злоумышленники вернулись в населенный пункт и бросили ее около дома.
Пострадавшая рассказала о произошедшем семье, которая обратилась в полицию. Суд признал всех троих виновными и отправил в колонию, а также обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч бангладешских так (около 70 тысяч рублей).
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