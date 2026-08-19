Школьницу силой посадили в лодку и изнасиловали

19 августа 2026, 16:11

В Бангладеш трое мужчин изнасиловали школьницу на лодке и бросили у дома

Фото: iStock/deepart386

Суд в Бангладеш приговорил троих мужчин к тюремных срокам за изнасилование школьницы. Об этом сообщает Express со ссылкой на местные СМИ.