Россиянин минимум 50 раз ударил ножом отчима во время ссоры
38-летнего жителя Великих Лук обвинили в убийстве своего отчима, которому он нанес не менее 50 ножевых ранений в грудь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, мужчина совершил преступление в период с 7 по 12 августа в одной из квартир города. Между обвиняемым и потерпевшим вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой пасынок схватил нож и нанес ему множественные удары. От полученных травм отчим скончался на месте.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК: «Убийство». Суд уже заключил его под стражу. В настоящее время расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Балакове задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на бывшего коллегу во время застолья. Причиной конфликта стал разговор о заработке.
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