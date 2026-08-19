Россиянин минимум 50 раз ударил ножом отчима во время ссоры

19 августа 2026, 15:27

Жителя Великих Лук задержали за убийство отчима

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

38-летнего жителя Великих Лук обвинили в убийстве своего отчима, которому он нанес не менее 50 ножевых ранений в грудь. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Псковской области.