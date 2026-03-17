Трое приятелей приготовили почти 100 килограммов мефедрона за три дня
Московский областной суд приговорил троих участников группы, занимавшейся производством мефедрона, к длительным срокам заключения.
Как сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Подмосковья, двое фигурантов с фамилией Погосян и их знакомый Саакян получили по 16 лет лишения свободы по делу о незаконном обороте наркотиков.
По данным суда, за период с 9 по 12 февраля 2024 года они успели изготовить 96,3 килограмма мефедрона и упаковать наркотик в 20 многослойных полимерных пакетов, готовя его к сбыту. Довести задуманное до конца обвиняемые не смогли.
12 февраля сотрудники ФСБ задержали их прямо в нарколаборатории.
