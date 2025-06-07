07 июня 2025, 13:16

Spiegel: В Норвегии врач 20 лет насиловал пациенток, снимая процесс на видео

Фото: iStock/yacobchuk

В Норвегии суд вынес решение в отношении врача-гинеколога, который был признан виновным в надругательстве над своими пациентками, передает Spiegel.