В Норвегии врач 20 лет насиловал пациенток, снимая процесс на видео
В Норвегии суд вынес решение в отношении врача-гинеколога, который был признан виновным в надругательстве над своими пациентками, передает Spiegel.
Уточняется, что 55-летний медик практически 20 лет снимал на камеру осмотры женщин в своем кабинете. Во время расследования правоохранители изъяли видеозаписи, которые послужили доказательством противоправных действий. Мужчина в свое оправдание заявил, что снимал осмотры, чтобы доказать, что он действовал правильно во время приема пациенток.
Суд приговорил гинеколога к 21 году тюрьмы, пожизненно запретил ему заниматься медициной и обязал выплатить компенсацию 94 женщинам, которые пожаловались на непрофессиональные прикосновения во время осмотров.
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