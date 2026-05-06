В Бразилии мальчик открыл огонь во время занятий и застрелил двух сотрудниц школы
В бразильской школе штата Акри подросток застрелил двух человек и ранил ещё двоих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную военную полицию.
Отмечается, что несовершеннолетний открыл огонь из пистолета во время занятий. Выстрелы прозвучали в коридоре, ведущем к кабинету директора — стрелявший не смог попасть в учебные классы. Жертвами стали две сотрудницы. Еще два человека (взрослый и школьник) пострадали. Мальчик получил ранение в ногу, остальные учащиеся остались невредимы.
По предварительной информации, совершившему нападение подростку 13 лет, его уже задержали. Парень использовал оружие своего отчима. Несколько учащихся знали о готовящемся нападении — их установили и допросят на предмет возможного соучастия.
