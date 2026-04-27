В США подросток застрелил отца и чуть не устроил теракт в школе
В американском штате Луизиана 13‑летний мальчик застрелил собственного отца. Трагедия разыгралась рано утром в автомобиле, когда родитель вез сына в школу, сообщает People.
По информации издания, подросток отказался выходить из машины и устроил скандал из-за нежелания идти на занятия. Учителя, узнав о ситуации, уговорили отца отвезти мальчика домой.
Как только автомобиль тронулся с места, прозвучал выстрел. Машина потеряла управление и врезалась в дом напротив.
В салоне в этот момент находился пятилетний мальчик, но благодаря детскому креслу он не пострадал. Отца экстренно доставили в больницу, но спустя несколько дней мужчина скончался от полученных ранений.
После выстрела подросток вышел из разбитой машины и с пистолетом направился ко входу в школу. Однако поблизости оказался полицейский, который оперативно задержал несовершеннолетнего.
