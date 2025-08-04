Сходка байкеров в российском регионе попала на видео

04 августа 2025, 21:25

Сходка байкеров в центре Екатеринбурга попала на видео

Фото: istockphoto/Dmytro Varavin

Видео байкерской сходки в центре Екатеринбурга опубликовал Telegram-канал Baza. На записи можно увидеть сотни стоящих людей на площади и нескольких человек рядом с мотоциклами.





Отмечено, что сходка проходит у кинотеатра «Космос». Присутствующие собрались в поддержку пострадавшей в аварии с легковушкой Isuzu Надежды Гугумберидзе. Владельца авто Алексея Грома называют в городе «охотником на мотоциклистов», поскольку за месяц он поучаствовал в двух ДТП с учатием байкеров. Гугумберидзе получила черепно-мозговую травму и перелом голени.







