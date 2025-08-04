Сходка байкеров в российском регионе попала на видео
Сходка байкеров в центре Екатеринбурга попала на видео
Видео байкерской сходки в центре Екатеринбурга опубликовал Telegram-канал Baza. На записи можно увидеть сотни стоящих людей на площади и нескольких человек рядом с мотоциклами.
Отмечено, что сходка проходит у кинотеатра «Космос». Присутствующие собрались в поддержку пострадавшей в аварии с легковушкой Isuzu Надежды Гугумберидзе. Владельца авто Алексея Грома называют в городе «охотником на мотоциклистов», поскольку за месяц он поучаствовал в двух ДТП с учатием байкеров. Гугумберидзе получила черепно-мозговую травму и перелом голени.
«Мы сопереживаем, сочувствуем Надежде. Поддерживаем ее. Хотим справедливости: виновник ДТП уже неоднократно устраивал ДТП [с байкером]. <...> Он говорил, что готов возглавить движение „Автомобилисты против беспредела“. <...> Здесь собралась большая семья, свыше 400 человек, в поддержку нашей мотосестры, и в защиту нас, как мотокультуры», — цитирует URA.RU одну из участниц акции.Авария, в которой пострадала Надежда, произошла три дня назад. Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в байк, который откинуло в отбойник. Девушка сейчас в тяжелом состоянии.