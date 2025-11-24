Шокирующая смерть туриста на Бали: причина оказалась неожиданной

24 ноября 2025, 14:46

Причина смерти российского туриста на Бали — синдром токсического шока

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский турист Андрей скончался на Бали от синдрома токсического шока. В местном госпитале установили, что его смерть не связана с палёным алкоголем, как ранее сообщали некоторые источники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.