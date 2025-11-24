Шокирующая смерть туриста на Бали: причина оказалась неожиданной
Российский турист Андрей скончался на Бали от синдрома токсического шока. В местном госпитале установили, что его смерть не связана с палёным алкоголем, как ранее сообщали некоторые источники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Анализы крови не выявили метанола, а небольшие дозы этанола врачи ввели во время реанимации. Медики сразу заподозрили затоксинирование организма. Первоначально рассматривали укус змеи, но на теле мужчины не нашли следов. Возможно, причиной отравления стало токсичное вещество из пищи.
Утром в день трагедии анализы показали критические значения. Организм перестал реагировать на лекарства, органы начали отказывать. В 16:30 сердце Андрея остановилось. Врачи пытались реанимировать его в течение получаса, но усилия оказались безуспешными. Смерть констатировали в 17:04.
