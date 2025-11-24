В Якутии 12-летняя школьница дала годовалому ребенку подышать вейпом
12-летняя школьница из Якутии оказалась в центре скандала из-за электронной сигареты. Детали приводит пресс-служба МВД по республике.
Поведением девочки заинтересовались после того, как она 23 октября пришла с родителями в гости к знакомым. По словам подростка, вейп оставил кто-то из взрослых. Сначала она тайком попробовала его сама, а затем дала подышать им детям хозяев квартиры — годовалому и девятилетнему мальчикам. Свои действия она снимала на камеру.
Полиция начала проверку, когда учителя узнали ученицу на видео. В отношении матери девочки составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции, а сама школьница не учете не состояла.
