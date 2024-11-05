Расчленила и попыталась сжечь на гриле: американка убила мать из-за пенсии

Фото: iStock/buz
В США 46-летнюю Кэндас Крейг арестовали после попытки сжечь останки своей 71-летней матери на гриле, сообщает ABC7 News.
Конфликт между ними начался после того, как пенсионерка Маргарет узнала, что её деньги пропадают со счетов и выяснила, что дочь тратила её сбережения. В ходе ссоры Кэндас убила мать и решила избавиться от тела, чтобы сохранить доступ к деньгам.
Крейг расчленила тело с помощью бензопилы и попыталась сжечь останки на гриле, но, не добившись результата, спрятала их в подвале в пластиковых мешках. Следователи подозревают, что ей помогала старшая дочь.
Родственники заподозрили неладное, когда Маргарет перестала выходить на связь. Присяжные признали Кэндас виновной, теперь ей грозит долгий срок заключения.
Читайте также:
Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
В России мать заставила сына выпить чистящее средство
10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов
Крейг расчленила тело с помощью бензопилы и попыталась сжечь останки на гриле, но, не добившись результата, спрятала их в подвале в пластиковых мешках. Следователи подозревают, что ей помогала старшая дочь.
Родственники заподозрили неладное, когда Маргарет перестала выходить на связь. Присяжные признали Кэндас виновной, теперь ей грозит долгий срок заключения.
Читайте также:
Писал в газете о своих же преступлениях: Журналист-убийца из Иваново после УДО продолжил похищать детей
В России мать заставила сына выпить чистящее средство
10-летняя Ира принимала все как должное: Мать сделала из дочери живую игрушку для педофилов
Мария Моисеева