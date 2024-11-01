В России мать заставила сына выпить чистящее средство

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Жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевую пресс-службу прокуратуры.
Инцидент произошел, когда женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.
У ребенка были диагностированы серьезные травмы: ожоги носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащая рана на затылке. В настоящее время он готовится к очередной операции.
Женщина была арестована в июле и сейчас находится в СИЗО. На допросах она не признала свою вину, утверждая, что не намеревалась убивать сына и хотела лишь его проучить. Прокуратура утвердила обвинение, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что в семье воспитываются четверо детей, в настоящее время они проживают с отцом.
Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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У ребенка были диагностированы серьезные травмы: ожоги носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащая рана на затылке. В настоящее время он готовится к очередной операции.
Женщина была арестована в июле и сейчас находится в СИЗО. На допросах она не признала свою вину, утверждая, что не намеревалась убивать сына и хотела лишь его проучить. Прокуратура утвердила обвинение, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что в семье воспитываются четверо детей, в настоящее время они проживают с отцом.
Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова