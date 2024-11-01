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В России мать заставила сына выпить чистящее средство

В Красноярском крае будут судить женщину, заставившую сына выпить «Азелит»
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Жительница Манского района Красноярского края, обвиняемая в покушении на убийство своего 11-летнего сына, предстанет перед судом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевую пресс-службу прокуратуры.
Инцидент произошел, когда женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла домой и начала конфликтовать с сыном. В ходе ссоры она ударила его печной кочергой по голове, а затем заставила выпить чистящее средство «Азелит» и легла спать. Отец ребенка, вернувшись с работы, вызвал скорую помощь, мальчика срочно госпитализировали.

У ребенка были диагностированы серьезные травмы: ожоги носоглотки и пищевода, отравление щелочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также кровоточащая рана на затылке. В настоящее время он готовится к очередной операции.



Женщина была арестована в июле и сейчас находится в СИЗО. На допросах она не признала свою вину, утверждая, что не намеревалась убивать сына и хотела лишь его проучить. Прокуратура утвердила обвинение, женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечается, что в семье воспитываются четверо детей, в настоящее время они проживают с отцом.

Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно, где был продан указ императора Петра II, который был похищен из РГВИА
Пропавший из архива в РФ указ Петра II продали на аукционе во Франции за €3120
01 ноября 2024, 07:47

Фото: iStock/anyaberkut

Указ императора Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), был продан на аукционе во Франции. Об этом проинформировала «Фонтанка» со ссылкой на карточку лота.
Речь идет о документе, датированном 9 сентября 1727 года, в котором император отстраняет Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначает на его место князя Г.А. Урусова.

Начальная цена лота на торгах составляла всего одну — две тысячи евро, однако в результате активных торгов указ был продан за 3120 евро, что эквивалентно около 330 000 рублей. В карточке лота подчеркивается редкость данного документа, так как Петр II скончался в возрасте всего 14 лет.

Ранее сообщалось, что неизвестные подменили на копию один из первых указов императора Петра II, хранившийся в Российском государственном военно-историческом архиве в Москве. О том, что из архива бесследно исчез оригинал документа первой узнала замдиректора хранилища Василиса Денисова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Журналистка из Подмосковья пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов
Журналистка пострадала при попытке взять интервью у британских дипломатов во Внуково
01 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/Daddy1971

Министерство внутренних дел России начало проверку по заявлению 23-летней журналистки из Подмосковья, которая сообщила о причинении ей физического и морального вреда в аэропорту Внуково. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Сообщается, что девушка, работающая корреспондентом одного из сетевых изданий, пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании в рамках редакционного задания. В процессе съемки она столкнулась с неизвестным мужчиной, предположительно сотрудником посольства Великобритании, который толкнул её, что привело к потере равновесия.

Журналистка обратилась в полицию с просьбой принять меры к нарушителю. В МВД подчеркнули, что если будут выявлены признаки преступления, полицейские примут процессуальное решение, независимо от статуса и иммунитета предполагаемого нарушителя. Ведомство намерено действовать в соответствии с российским законодательством. Работа по выяснению обстоятельств инцидента продолжается.

Ранее в Казани в одном из маркетплейсов произошел инцидент. Курьер, доставивший посылку клиентке, начал преследовать ее после завершения заказа. Девушка, получившая товар, была удивлена, когда на ее номер начали поступать сообщения с предложениями встретиться.

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#мвд
#инцидент
#журналист
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Против жителя Хабаровска возбудили дело о госизмене за работу с ГУР МО Украины
01 ноября 2024, 05:57

Фото: iStock/irene_rebrova

Уголовное дело о госизмене возбудили в отношении жителя Хабаровска за сотрудничество с Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю. По информации ведомства, фигурант передавал противнику данные о военнослужащих ВС РФ, которые находятся в зоне СВО.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель Хабаровска инициативно через сеть Интернет связался с представителями ГУР МО Украины с целью осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — указано в заявлении УФСБ.
Уголовное дело возбудили по статье 275 УК: Государственная измена. Расследованием занимается следственный отдел хабаровского УФСБ.

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«Присылала свои голые фото»: в США осудили учительницу за совращение школьника
01 ноября 2024, 05:24

Фото: iStock/BrianAJackson

В США за совращение 15-летнего школьника осудили 27-летнюю учительницу Эмму Дилейни Хэнкок, которая вместе с этим является дочерью мэра города Вэллстон в штате Оклахома и женой начальника полиции. Об этом сообщает американское издание KFOR. Отмечается, что виновной женщину признал суд присяжных.
По информации издания, учительницу задержали весной 2023 года за развратные отношения с учеником. По версии обвинения, она общалась с ним в течение нескольких месяцев, показывала порнографические материалы и присылала свои обнаженные фото, «намерено трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия». Отдельно уточняется, что в один из дней учительница «дала ему затянуться своей электронной сигаретой».

Сама обвиняемая признала вину только в том, что угостила школьника электронной сигаретой. Срок, который ей грозит, не сообщается.

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В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
31 октября 2024, 20:00

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

С наступлением холодов многие кошки ищут тёплые места для отдыха и сна, и некоторые могут залезть в моторный отсек автомобиля. Это несёт риск травм и ожогов, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Двигатель во время работы нагревается до высоких температур. И если котик решит устроиться на капоте или в моторном отсеке, он может получить ожоги или травмы. Не исключено и повреждение электропроводки. Играя, кошки могут случайно повредить провода или датчики», – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что в редких случаях забравшееся под капот животное может стать причиной возгорания, если заиграется с автомобильными запчастями.

Чтобы предотвратить неприятные ситуации, спасатели советуют не оставлять автомобиль с работающим двигателем без присмотра; проверять пространство под капотом перед каждой поездкой; установить защитные приспособления, которые не позволят животным проникнуть в моторный отсек.
«Если вы увидели котика под капотом чужого автомобиля, нужно оставить записку с предупреждением для водителя или дождаться его. Если вы заметили кошку под капотом собственной машины, постарайтесь аккуратно извлечь её и отнести в безопасное место. Не пытайтесь вытащить животное силой – это может напугать и травмировать его», – подчеркнули в Мособлпожспасе.
Там напомнили, что при необходимости обратиться за помощью спасателей можно по номеру #112.

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#холод
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Актрису из фильма «Брат» госпитализировали в психбольницу в Петербурге
РЕН ТВ: актриса из фильма «Брат» Лидия Доротенко госпитализирована в Петербурге
31 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Актриса из кинофильма «Брат» 93-летняя Лидия Доротенко госпитализирована в одну из психбольниц Северной столицы, передает телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на соседа знаменитости. По его словам, все произошло в минувший вторник, 29 октября.
«Я, когда вышел из дома … стояла скорая помощь, стояли работники социальной службы. Ее врачи уговаривали поехать в больницу, она вменяемая, как всегда со своим рюкзаком, пыталась поехать в сторону Ленфильма», — прокомментировал очевидец.

То, что вторая машина была от психиатрической клиники, стало известно со слов охранника во дворе, на которого сослался сосед Доротенко.

В 2021 году из-за конфликта с наследниками пожилая женщина спала в подъезде своего дома. К правоохранителям она не обращалась, жалея детей.

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В Крыму осудили двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии
31 октября 2024, 18:47

Фото: iStock/Zolnierek

В Крыму суд приговорил двух украинцев за покушение на общественника из Феодосии, который оказывает помощь участникам СВО. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
Следствие установило, что с декабря 2022 года по июнь 2023 спецслужбы Украины склонили украинца к сотрудничеству. Для начала ему предложили поджечь любой автомобиль с символикой буквы «Z», что он и сделал 22 февраля 2023 года. Убедившись, что мужчина готов к сотрудничеству, ему поручили устранить общественного деятеля, который помогает бойцам СВО, пообещав заплатить миллион рублей.

Чтобы выполнить второе задание мужчина привлек своего товарища. Первый раз они совершили покушение в июне 2023 года, однако тогда СВУ не сработало. Вторая попытка произошла 12 июля того же года. Тогда во дворе дома в Феодосии взорвалось установленное в кофр мопеда СВУ. Пострадали три человека.

Таким образом, суд приговорил одного украинца к 16 годам колонии, а второго — к 10 годам. Оба будут отбывать наказания в колонии строгого режима.

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Хирург в США убил пациента, случайно удалив ему печень вместо селезенки
В США врач случайно удалил мужчине печень и перепутал органы еще двух пациентов
31 октября 2024, 18:41

Фото: iStock/ShutterOK

Хирург из штата Флорида, США, удалил пациенту печень вместе селезенки, что привело к его гибели. Об этом сообщает The State.
В августе этого года Томас Шакновски случайно вырезал пациенту здоровый орган вместе больного. По словам коллег хирурга, закончив операцию, тот положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезенку.

Эта ошибка привела к тому, что у пациента открылось сильное кровотечение, и его не смогли спасти. Было установлено, что подобным образом Шакновски ошибся уже в третий раз.

В мае прошлого года врач по ошибке удалил пациенту часть поджелудочной железы вместо надпочечника. Спустя несколько месяцев медик должен был провести назначенную женщине илеостомию, но также перепутал операции и выполнил пациентке резекцию желудка. В результате женщина погибла.

В октябре этого года на Шакновски подали жалобу. В настоящее время он не может оперировать в медучреждениях штатов Флорида и Алабама.

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На Кубани впервые приостановили уголовное дело из-за ухода обвиняемого на СВО
31 октября 2024, 18:22

Фото: iStock/Akintevs

Краснодарский краевой суд впервые удовлетворил ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу в связи с желанием обвиняемого принять участие в СВО. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Уточняется, что фигурант дела Павел Лонгинов обвиняется в убийстве. С ходатайством о приостановлении дела выступил начальник пункта отбора на военную службу.

Лонгинов заключил контракт о прохождении военной службы, признан годным и принят на службу. Через некоторое время он будет передан военным.

Свое добровольное желание принимать участие в спецоперации мужчина подтвердил.

Ранее российский штурмовик назвал необычную причину ухода на СВО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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