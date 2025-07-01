В США сотрудница тюрьмы влюбилась в заключенного и ради него отравила мужа
В американском штате Миссури сотрудница тюрьмы влюбилась в заключенного и ради него отравила своего супруга. Об этом пишет издание People.
Изначально предполагалось, что мужчина погиб в результате пожара в собственном доме. На тот момент женщина пошла за едой, поэтому ее не было в здании. Результаты вскрытия показали, житель был мертв еще до пожара. В его организме нашли антифриз, из-за которого он отравился. Его жену Эми арестовали по подозрению в убийстве супруга и попытке скрытия следов.
Как оказалось, Эми изменяла супругу. Она работала медсестрой в тюрьме, где у нее начался роман с заключенным Юджином Клейпулом. В разговорах с возлюбленным Эми неоднократно говорила, что не хочет жить с супругом. Коллеги подслушали один из диалогов и услышали, как женщина говорила, что Джошуа выбыл из игры и теперь не помешает ей быть с Клейпулом.
Эми заключила сделку со следствием, в связи с чем ее приговорили к 12 годам тюрьмы.
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